Asscher volgend jaar opnieuw lijsttrekker PvdA

Huidig fractievoorzitter Lodewijk Asscher is volgend jaar opnieuw lijsttrekker voor de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Succes

© ANP 2020

De termijn voor tegenkandidaten om naar voren te stappen is verstreken, zonder dat iemand zich heeft gemeld. Het partijbestuur heeft Asscher woensdag als lijsttrekker aangewezen. De leden moeten de keuze bekrachtigen op een partijcongres in januari. In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland.Asscher moest voorafgaand aan de vorige verkiezingen nog strijden om het lijsttrekkerschap met toenmalig fractieleider Diederik Samsom. Hij won die strijd maar onder zijn leiding leed de PvdA vervolgens de grootste nederlaag uit haar geschiedenis. De sociaaldemocraten hielden slechts negen Kamerzetels over.Sindsdien is de PvdA opgekrabbeld. Ook bij de gemeentelijke en provinciale verkiezingen verloor de partij nog flink, maar niet meer zoveel als bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Bij de Europese verkiezingen vorig jaar kwam de partij zelfs als grootste uit de bus.Dat laatste succes was mede te danken aan de prominente rol van lijsttrekker Frans Timmermans op het Europese toneel. Hij was namens de sociaaldemocraten kandidaat om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Timmermans moest uiteindelijk opnieuw genoegen met een rol als vicevoorzitter.