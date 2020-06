Kabinet: reizen naar Marokko nog even niet

Los van het negatief reisadvies van de Nederlandse overheid is reizen van en naar Marokko momenteel niet mogelijk. De Marokkaanse regering heeft 19 maart de noodtoestand uitgeroepen en een maand later verlengd tot 10 juni . Al het passagiersverkeer is opgeschort en mensen uit de meeste beroepsgroepen hebben toestemming nodig van plaatselijke autoriteiten om hun huizen te verlaten. Op deze draconische maatregelen wordt op grote schaal toegezien door leger en politie.

Inmiddels zijn de coronamaatregelen in Marokko versoepeld, zo mag de horeca in het land deels open en komt het interprovinciaal verkeer weer op gang.De Marokkaanse regering vergadert maandag over de maatregelen tegen het coronavirus en of de huidige maatregelen kunnen worden versoepeld.