Fez: Politie arresteert zorgmedewerker voor verkrachting psychiatrische patiënten

De directie van de instelling deed aangifte van de verkrachtingszaak

De politie in Fez heeft maandag een medewerker van een psychiatrisch ziekenhuis gearresteerd voor de vermeende betrokkenheid bij de verkrachting van drie patiënten, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.





Volgens de verklaring heeft de politie videomateriaal in beslag genomen waarop de verkrachting is vastgelegd. Over de identiteit van de verdachte of de slachtoffers zijn verder geen details bekend gemaakt.

