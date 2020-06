Justitie VS vervolgt hoofdverdachte in zaak-Floyd voor moord

Het Openbaar Ministerie in Minnesota gaat de agent die een knie legde in de nek van de zwarte arrestant George Floyd vervolgen voor moord.

Deze hoofdverdachte, Derek Chauvin, werd eerst nog verdacht van doodslag, maar aanklagers stellen nu dat hij schuldig is aan moord. Ook andere betrokken agenten worden vervolgd, aldus plaatselijke media. Chauvin zou zijn daad weliswaar niet met voorbedachten rade hebben gepleegd, maar had op het fatale moment wel de intentie om te doden, menen de aanklagers. In de VS wordt dat 'tweedegraads moord' genoemd. De drie andere bij de arrestatie betrokken agenten worden nu van medeplichtigheid aan de moord beschuldigd.De 46-jarige George Floyd is maandag 25 mei overleden kort nadat hij zeer hardhandig werd aangehouden en gevloerd door vier agenten in Minneapolis. Floyd werd verdacht van het betalen met vals geld en zou zich tegen zijn arrestatie hebben verzet.Chauvin drukte het slachtoffer bijna 9 minuten lang tegen de grond met zijn knie in de nek van Floyd. De laatste 3 minuten vertoonde Floyd al geen teken van leven meer. Floyds arrestatie is gefilmd en heeft tot felle protesten tegen racistisch politiegeweld en tot onlusten en plunderingen in verschillende steden in de VS geleid.