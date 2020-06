Rechter oordeelt woensdag over schorsing directeur Haga Lyceum

De rechter beslist woensdag of de schorsing van directeur-bestuurder Soner Atasoy en het ontslag van de secretaris van het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam rechtmatig zijn.

Het bestuur ligt met elkaar overhoop nadat voorzitter Mohamed Laamimach de overige twee bestuursleden de wacht had aangezegd. Zij menen echter dat dit besluit niet rechtsgeldig is en willen dat Laamimach het veld ruimt. Het is nu aan de rechter om te bepalen wie het voor het zeggen heeft op de omstreden islamitische middelbare school.

De voorzitter heeft Atasoy geschorst en inmiddels ook ontslagen, omdat hij vanuit de school veel signalen zou hebben gekregen over onder meer autoritair gedrag van de directeur en gevoelens van angst over zijn bewind. Laamimach wil daarom een onafhankelijk onderzoek naar deze gang van zaken en schorste Atasoy omdat hij het niet wenselijk vond dat die in de tussentijd nog op de school zou zijn. Hij nam deze beslissing in zijn eentje, omdat het derde bestuurslid - de secretaris - zich achter Atasoy schaarde. Volgens zijn advocaat heeft hij als toezichthouder echter een doorslaggevende stem. Het ontslag van de secretaris volgde na een vertrouwensbreuk.

Volgens de advocaten van Atasoy en de secretaris is Laamimach echter bezig met "het plegen van een regelrechte staatsgreep" op het Cornelius Haga Lyceum. Hij houdt zich daarbij niet aan de statuten en tracht "als ware het een spelletje Mens Erger Je Niet is" zijn medebestuurders "als pionnen te slaan", aldus een van de raadslieden. De school, die al langere tijd onder vuur ligt, is volgens hen gebaat bij rust en duidelijkheid over de dagelijkse leiding. "Het ontslag van Atasoy als 'architect' van de school en het enige andere lid van het algemeen bestuur is niet in het belang van de organisatie."



Angstbewind

Atasoy ontkent dat er problemen zijn op de werkvloer en zegt dat het personeel zijn instructies nog altijd opvolgt. Daar wringt volgens de raadsman van Laamimach dan ook de schoen: "Het lijkt nog steeds alsof hij de leiding neemt en dat is ook een van de discussiepunten, dat hij zo ontzettend autoritair is." Volgens de voorzitter is het logisch dat signalen over zijn angstbewind niet worden gemeld bij de directeur zelf.

Beide partijen kwamen tijdens de zitting al wel tot de conclusie dat het in de toekomst beter is het bestuur te voorzien van meer dan drie leden, om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Volgens Laamimach staat er een interim-bestuurder klaar om de taken van Atasoy over te nemen.

