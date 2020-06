Inspectie ontvangt meerdere signalen over Cornelius Haga Lyceum

De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen dagen uit "verschillende hoeken signalen ontvangen" over de gang van zaken op het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum.

Extremistische figuren

De inspectie riep vorige week medewerkers en ouders van leerlingen van de school op misstanden te melden, maar ook zaken die juist goed gaan. Of de ontvangen meldingen positief of negatief zijn, daar kan de inspectie niets over zeggen. "Dan bestaat de kans dat de meldingen herleidbaar worden en dat mensen niets meer bij ons willen melden", aldus een woordvoerder. De inspectie zegt ook signalen te hebben dat niet iedereen zich durft uit te spreken over de situatie op de school. "We hopen dat meer mensen zich bij ons willen melden, zodat ons beeld over wat er speelt, of juist niet, nog completer wordt."Bestuursleden van de islamitische middelbare school liggen met elkaar overhoop. Voorzitter Mohamed Laamimach heeft de andere twee bestuursleden ontslagen, onder wie directeur-bestuurder Soner Atasoy. Atasoy en de secretaris van het bestuur noemen dit besluit niet rechtsgeldig en hebben op hun beurt Laamimach de wacht aangezegd. Hierover dient donderdagochtend een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam.Eerder kwam naar buiten dat de werkkamer van de inspectie op de school, waar inspecteurs gevoelige gesprekken voerden met elkaar, met leerlingen en met personeel, meermaals zouden zijn opgenomen . Atasoy ontkent dit.De islamitische middelbare school ligt al langer onder vuur. Inlichtingendienst AIVD waarschuwde vorig jaar maart onterecht dat de schoolleiding banden zou hebben met extremistische figuren. Na een eerder positief rapport maakte de inspectie in opdracht van de gemeente een aanvullend rapport en droeg onderwijsminister Arie Slob het bestuur op te vertrekken . De school stapte naar de rechter om deze zogenoemde aanwijzing aan te vechten en die stelde begin dit jaar dat de minister dit niet had mogen doen . Daarop kondigde Slob een hoger beroep aan, dat nog niet heeft plaatsgevonden.