Spanje heropent grenzen met Frankrijk en Portugal op 22 juni

Spanje heropent zijn grenzen met Frankrijk en Portugal op 22 juni.

© ANP 2020

Vanaf die dag kunnen onder anderen toeristen weer zonder problemen het land binnenkomen, zei minister van Industrie, Handel en Toerisme María Reyes Maroto donderdag. De quarantainemaatregel van twee weken die momenteel geldt voor mensen die het land binnenkomen, is tegen die tijd afgeschaft. Woensdag verlengde de regering de noodtoestand nog met twee weken in verband met het coronavirus. Maar die loopt nu op 21 juni af en wordt niet meer verlengd. De noodtoestand werd 14 maart ingevoerd.Spanje is zwaar getroffen door het virus met ruim 27.000 sterfgevallen. De economie is ingestort en het land hoopt op toeristen, zodat de economische schade die het virus aanricht enigszins wordt beperkt. In 2018 bezochten 90 miljoen toeristen het Zuid-Europese land.