Halsema en Grapperhaus ruzieden via WhatsApp over demo op Dam

In de berichten die later op de avond volgden, sprak de burgemeester haar onvrede uit over de reactie van de minister die de demonstratie "echt buiten de perken" noemde. "Je had ook gewoon de ingewikkeldheid van de situatie kunnen uitleggen ipv mij in de kou te zetten", schreef ze onder meer. Halsema kreeg veel kritiek te verduren omdat ze de demonstratie op de Dam liet doorgaan.De burgemeester wilde eerder op de avond naar buiten brengen dat niet ingrijpen in de demonstratie een beslissing was geweest van de driehoek na ruggespraak met Grapperhaus. Daarop reageerde hij: "Er is geen ruggespraak geweest over de besluitvorming rondom deze demo, dat is ook geheel jullie afweging als driehoek. Maar zoals ik eerder zei, dat jullie nu besloten hebben om niet in deze demo te gaan handhaven op 1,5 meter begrijp ik gezien mogelijke escalatie. Ik blijf wel zorg hebben over mogelijke onrust of plundering."