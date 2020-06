Palestina weigert belastinginkomsten Israël te accepteren

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft geweigerd belastinginkomsten te ontvangen die door Israël in de maand mei zijn geïnd.

Dat meldt PA-woordvoerder Hussein al-Sheikh woensdag. De afwijzing is een gevolg van de recent beëindigde overeenkomst tussen de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteiten.

De belastinginkomsten (maqasa) worden geschat op circa $200 miljoen per maand en worden namens de PA door de Israëlische regering geïnd over alle Palestijnse import en export. Bezetter Israël trekt daar zef $40 miljoen vanaf voor "diensten" inzake de Palestijnse handel en verrekent daarbovenop een commissie van 3%. De maqasa vertegenwoordigen 63% van de openbare inkomsten van de PA.

De Palestijnse autoriteiten kampen al geruime tijd met een ernstige daling van de inkomsten als gevolg van de coronacrisis, het wegvallen van de maqasa zet de financiën van de PA nog meer onder druk.



Annexatie

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft 20 mei gedreigd de samenwerking met Israël en de Verenigde Staten op te zeggen. De leider van de Palestijnse Autoriteit reageerde daarmee op de plannen van de nieuwe Israëlische regering om delen van de Westelijke Jordaanoever te gaan annexeren. Volgens Abbas zal de Israëlische annexatie van welk deel dan ook van de Westelijke Jordaanoever alle kansen op een tweestatenoplossing verwoesten.

Israël zal naar verwachting de annexatie van de Westelijke Jordaanover op 1 juli uitvoeren, zoals overeengekomen tussen de Israëlische premier Netanyahu en zijn rivaal Gantz tijdens de vorming van de noodregering. De meeste nederzettingen die Israël van plan is te annexeren, bevinden zich in gebied C. Het gebied vertegenwoordigt ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever en staat onder 'Israëlisch toezicht'.

Meerdere landen, waaronder Frankrijk, Rusland, Turkije, Jordanië en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

