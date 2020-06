Qatar verwerpt Israëlisch annexatieplan Westelijke Jordaanoever

Qatar heeft het voorgenomen annexatieplan van de Israëlische regering nogmaals veroordeeld

De golfstaat heeft haar steun voor de Palestijnse zaak herhaald. "We verwerpen elke poging om bezet Palestijns land te annexeren", zei de Qatarese Minister van Buitenlandse Zaken Mohamed bin Abdulrahman Al Thani dinsdag op een virtuele bijeenkomst van het Ad-Hoc Verbindingscomité van de VN.

Israël zal naar verwachting de annexatie van de Westelijke Jordaanover op 1 juli uitvoeren, zoals overeengekomen tussen de Israëlische premier Netanyahu en zijn rivaal Gantz tijdens de vorming van de noodregering.

Het annexatieplan is onderdeel van het omstreden en éénzijdige vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Het zogenaamde 'Deal of the Century' werd eind januari gepresenteerd en verwijst naar Jeruzalem als "de onverdeelde hoofdstad van Israël". Het sterk bekritiseerde plan erkent ook de Israëlische soevereiniteit over grote delen van de Westelijke Jordaanoever.



Palestijnse functionarissen zeggen dat Israël volgens het Amerikaanse plan tussen 30% en 40% van de Westelijke Jordaanoever zal annexeren, inclusief heel Oost-Jeruzalem. Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal.

Eerder hadden ook Frankrijk, Rusland, Turkije, Jordanië en Marokko zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.



Volgens de Qatarese buitenlandminister heeft Doha Doha de afgelopen acht jaar voor $1,2 miljard steun verleend aan de Palestijnen. "We zullen deze steun aan het Palestijnse volk voortzetten", kondigde hij aan.

De topdiplomaat uitte zijn bezorgdheid over gedaalde inkomsten van de Palestijnen als gevolg van het uitbreken van het coronavirus. "De uitdaging wordt nog moeilijker door de maatregelen van de Israëlische bezetting", zei hij.

