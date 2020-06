Algerije blijft geobsedeerd door Marokkaanse Sahara

marokko 4 jun 18:41

De Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken Sabri Boukadoum zei dat het conflict in de Sahara één van de topprioriteiten is in zijn land.

Tijdens een overleg in de Nationale Volksvergadering (APN) herinnerde Boukadoum aan Algerije's "diplomatieke acties in een aantal wereldkwesties" en verwees onder meer naar de Sahara, Libië en Palestina. Volgens Boukadoum erkent Algerije het zelfbeschikkingsrecht van Sahrawis en zal zijn land de oproep om de benoeming van een nieuwe VN-gezant voor de "Westelijke Sahara" blijven steunen. Algerije is daarmee één van de weinige staten die de onafhankelijkheidsclaims van het Polisario Front blijven steunen. Algerije blijft zich onder leiding van de Algerijnse president Abdelmajid Tebboune openlijk verzetten tegen de soevereiniteit van Marokko over de regio. Het land publiceert regelmatig vijandige verklaringen waarin de geldigheid van de diplomatieke missies en daarmee de territoriale integriteit van Marokko in twijfel wordt getrokken.

Ondanks de betrokkenheid van Algerije bij de afscheidingsgroep stelt Algerije zich doorgaans op als "neutrale waarnemer" en weigert het land deel te nemen aan het door de Verenigde Naties geleide vredesproces. Algerije beweerde tot nu toe zich niet te mengen in de Sahara-kwestie ondanks talloze openbare steunverklaringen aan het Polisario-front. Zo heeft de Algerijnse regering onlangs de controle over de Tindouf-regio overgedragen aan het Polisario-front. De regio herbergt circa 90.000 Sahrawis die als gevolg van ondervoeding en een gebrek aan drinkwater in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Ondanks bezorgdheid geuit door Sahrawi-activisten en mensenrechtenorganisaties weigert Algerije een volkstelling in de regio toe te staan. © MAROKKO.NL 2020