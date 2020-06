Alsnog twijfel over onderzoek malariamedicijn tegen coronavirus: WHO hervat onderzoek!

Het onlangs gepubliceerde onderzoek naar het malariamedicijn hydroxychloroquine in het medische tijdschrift The Lancet wordt nu zelf in twijfel getrokken.

The Lancet heeft een zogeheten 'Expression of Concern' gepubliceerd; de redactie van het gerenommeerde tijdschrift twijfelt aan de degelijkheid en betrouwbaarheid van de gebruikte onderzoeksdata. Dat gebeurde een aantal dagen na een artikel in het Britse dagblad The Guardian, waarin de werkwijze van Surgisphere, het bedrijf dat de data aanleverde, aan de kaak werd gesteld. Medewerkers van het bedrijf zouden nauwelijks of geen wetenschappelijke achtergrond hebben.

Uit het onderzoek bleek tot dusver geen positief behandeleffect van hydroxychloroquine en chloroquine. De medicijnen, die respectievelijk worden gebruikt tegen malaria en reuma, kwamen onlangs weer in het nieuws nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei hydroxychloroquine te nemen tegen het coronavirus.

Die uitspraak van Trump leidde tot veel kritiek van doktoren en wetenschappers. In The Lancet zeggen onderzoekers dat de middelen geen effect hebben op COVID-19 patiënten en dat ze juist een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen. Zo kan hydroxychloroquine bijwerkingen zoals hartritmestoornissen veroorzaken. Het sterfterisico zou ook groter zijn bij gebruik van het medicijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stopte kort na de publicatie in The Lancet met klinische proeven met het antimalaria-medicijn.



Maar ook de studie zelf veroorzaakte wereldwijd controverse onder voor- en tegenstanders van hydroxychloroquine. De Franse professor Didier Raoult die als één van de eersten het gebruik van het malariamedicijn adviseerde omschreef het onderzoek in The Lancet als "waanideeën".

"Ik ga niet van gedachten veranderen omdat er een rommelige studie is gedaan met big data die iets anders vertelt", zei Raoult. De Franse arst was de eerste die de wereldwijde aandacht voor COVID-19 vroeg door op 21 januari een video te publiceren waarin hij aankaartte dat de dood van drie Chinezen moest worden gezien als "wereldwijde waarschuwing". Een maand later adviseerde de Franse professor het gebruik van chloroquine als de goedkoopste behandeling tegen het dodelijke longvirus COVID-19.

Marokko is ondanks alle ophef doorgegaan met het preventief toedienen van het malariamedicijn en volgens zorgminister Khalid Ait Taleb worden "goede resultaten" geboekt. Inmiddels heeft de WHO haar onderzoek weer hervat.

