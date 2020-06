Peter R. de Vries geeft weinig om kritiek op vertrouwensrol

Peter R. de Vries heeft donderdagavond gereageerd op de kritiek en vragen die waren ontstaan over zijn nieuwe rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces.

© ANP 2020

De misdaadverslaggever deed zijn verhaal aan de desk van RTL Boulevard en zei dat hij zich er maar weinig van aantrok. "Er werd een zeer klemmend beroep op mij gedaan door de kroongetuige. Voor mij is het heel simpel, ik handel precies zoals ik bij alle andere doe. Ik heb niet de indruk dat daar een misverstand over bestaat."Toch gingen er donderdag wel stemmen op, waaronder die van collega John van den Heuvel, waarin de keuze van Peter betwist werd. Het werd hem onder meer verweten dat hij te veel petten op zou hebben in zijn rol als vertrouwenspersoon en misdaadverslaggever. "Ik vind het vreemd dat mensen zich erover opwinden. Dat gaat al die mensen dan boven de pet", zei hij luchtig.Collega John van den Heuvel vertelde 's middags al op Radio Veronica dat hij Peter had afgeraden om de nieuwe rol op zich te nemen. Peter zelf deed dat lachend met een knipoog af. "Het komt wel vaker voor dat John en ik het niet met elkaar eens zijn."