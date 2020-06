Mohammed VI beveelt massatests coronavirus bij werknemers particuliere sector

Koning Mohammed VI heeft werkgevers opgeroepen personeel te laten testen op het coronavirus.

Dat melden het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid en de algemene ondernemersvereniging (CGEM) woensdag in een gezamenlijke verklaring. De oproep is bedoeld om verspreiding van het coronavirus op de werkvloer te voorkomen nu de economische bedrijvigheid in Marokko weer geleidelijk op gang komt.





De Marokkaanse koning heeft het Ministerie van Volksgezondheid opgedragen CGEM te voorzien van alle benodigde middelen om de ​​grootschalige testcampagne te starten.





Een soortgelijke testcampagne werd eerder ook al uitgevoerd onder werknemers van financiële dienstverleners in het land. Die operatie was een samenwerking tussen het zorgministerie en de Marokkaanse vereniging van banken (GPBM).

