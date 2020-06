Prostituees Casablanca opgepakt na advertentie op internet

De politie in Casablanca heeft drie vrouwen gearresteerd wegens het runnen van een bordeel vanuit hun woning.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De politie startte een onderzoek na het zien van een internetadvertentie van een 'massagesalon' in een woonwijk in Hay Hassani in Casablanca.





Bij een bezoek aan het massagehuis trof de politie een bordeel aan. Bij huiszoeking zijn de drie aanwezige vrouwen gearresteerd en meerdere 'rekwisieten' in beslag genomen.

© MAROKKO.NL 2020