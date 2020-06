Israël vernietigt 16 Palestijnse woningen op de Westelijke Jordaanoever

Volgens de Palestijnen zijn de sloopactiviteiten onderdeel van het Israëlische plan om de Westelijke Jordaanoever te annexeren

Israëlische troepen hebben 16 Palestijnse huizen op de bezette Westelijke Jordaanoever gesloopt, melden lokale activisten en bewoners woensdag tegen nieuwsdienst Anadolu.

Activist Eid Khamis zei dat Israëlische strijdkrachten acht gebouwen hebben neergehaald in Ein Hajla ten oosten van Jericho op het oostelijke deel van de Westelijke Jordaanoever. Ten zuiden van de stad Hebron op het zuidelijke deel van de Westelijke Jordaanoever zijn nog eens acht gebouwen met de grond gelijk gemaakt.

Volgens de Israëliërs waren de woningen illegaal en hadden ze geen bouwvergunning. Khamis zegt dat de sloopoperatie van de bezetters deel uit maakt van het voorgenomen Israëlische annexatieplan.



Annexatie

Israël zal naar verwachting de annexatie van de Westelijke Jordaanover op 1 juli uitvoeren, zoals overeengekomen tussen de Israëlische premier Netanyahu en zijn rivaal Gantz tijdens de vorming van de noodregering. De meeste nederzettingen die Israël van plan is te annexeren, bevinden zich in gebied C. Het gebied vertegenwoordigt ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever en staat onder 'Israëlisch toezicht'.

Meerdere landen, waaronder Frankrijk, Rusland, Turkije, Jordanië en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

