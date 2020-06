Dit is waarom het aantal officiële herstellingen in Marokko is toegenomen

Het aantal mensen in Marokko dat volgens de officiële cijfers is hersteld van het coronavirus is de afgelopen dagen aanzienlijk toegenomen.

De plotselinge toename van het aantal herstellingen zorgt voor een vertekend beeld van de epidemiologische situatie in Marokko. De daling van het aantal ziekenhuisopnames is namelijk het gevolg van een verandering in het behandelprotocol voor coronapatiënten, meldt dagblad Al Massae.

De opnametijd van coronapatiënten is verkort van 20 naar 10 dagen en daardoor net zolang als de duur van de kuur van het omstreden antimalaria-medicijn chloroquine. Ook worden patiënten voortaan op de negende dag opnieuw getest op het longvirus COVID-19 zodat deze bij een negatieve testuitslag het ziekenhuis op de tiende dag kunnen verlaten. Patiënten met een positieve testuitslag die geen symptomen vertonen worden ook ontslagen en moeten de quarantaineperiode thuis uitzitten.

Chloroquine

Marokko gaat onverminderd door met het toedienen van het middel chloroquine aan coronapatiënten. Ondanks het recente besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om proeven met hydroxychloroquine als behandeling tegen het longvirus COVID-19 stop te zetten. De WHO stopte met de klinische proeven met hydroxychloroquine na een publicatie in het medische tijdschrift The Lancet. Dat onderzoek staat nu zelf onder vuur en is inmiddels ingetrokken waardoor de WHO inmiddels weer is begonnen met de proeven. Zorgminister Khalid Ait Taleb zei eerder al dat "goede resultaten" zijn geboekt met het toedienen van het middel.



De afgelopen dagen werden recordaantallen in het aantal herstelde coronapatiënten gemeld. Inmiddels zijn 7.195 patiënten 'genezen' en is het herstelpercentage in Marokko opgelopen naar 89,9%.

Thuisisolatie

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde eind mei te zijn begonnen met het opleggen van thuisquarantaine aan coronapatiënten. Bij nieuwe symptomen moeten patiënten zich opnieuw melden bij het ziekenhuis. De maatregel is bedoeld om de opnametijd in ziekenhuizen te verkorten en de druk op de zorgsector te verlagen.

Gedurende de thuisisolatie worden patiënten geacht de hygiënevoorschriften strikt op te volgen, daarbij is het gebruik van een mondkapje ook binnenshuis verplicht om eventuele huisgenoten niet te besmetten. Familiale besmettingen zijn een groot punt van zorg voor Marokkaanse zorgautoriteiten.

© MAROKKO.NL 2020