Geruchtmakend artikel over hydroxychloroquine ingetrokken

Drie auteurs hebben een artikel ingetrokken dat wereldwijd leidde tot zorgen over de veiligheid van het middel hydroxychloroquine.







Inmiddels heeft de WHO haar onderzoek weer hervat. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stopte kort na de publicatie in The Lancet met klinische proeven met het antimalaria-medicijn. Marokko is ondanks alle ophef doorgegaan met het preventief toedienen van het malariamedicijn en volgens zorgminister Khalid Ait Taleb worden " goede resultaten " geboekt.

Ze schreven eerder in het gezaghebbende medische vakblad The Lancet dat de kans op overlijden bij patiënten met Covid-19 kan toenemen als ze ook hydroxychloroquine krijgen. De schrijvers zeggen nu dat ze zich zorgen maken over de kwaliteit van de data die ze hebben gebruikt. Ze stellen dat de gegevens zijn aangeleverd door het bedrijf Surgisphere. Dat zou nu weigeren de volledige datasets beschikbaar te stellen en daardoor konden de onderzoeksresultaten niet worden getoetst. Een van de auteurs, Surgisphere-topman Sapan Desai, sloot zich niet aan bij de intrekking.Het gebruik van hydroxychloroquine tegen het coronavirus kreeg onder meer veel aandacht dankzij de Amerikaanse president Donald Trump. Die onthulde eerder dat hij het middel preventief slikte , al zou hij daar later weer mee zijn gestopt. Het geneesmiddel is niet specifiek ontwikkeld om het coronavirus mee te bestrijden.