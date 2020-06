Brazilië telt meer doden door coronavirus dan Italië

Brazilië telt volgens de officiële cijfers nu meer coronadoden dan Italië. Het aantal mensen in het Zuid-Amerikaanse dat stierf aan het longvirus is de afgelopen 24 uur met 1437 gestegen tot 34.021.

Alleen in de Verenigde Staten (meer dan 108. 000) en het Verenigd Koninkrijk (bijna 40. 000) zijn meer doden geregistreerd. Ook het aantal besmettingen blijft rap toenemen in Brazilië. Het afgelopen etmaal werden er bijna 31.000 nieuwe infecties gemeld door de autoriteiten. In totaal zijn nu ruim 580.000 gevallen van het coronavirus vastgesteld in het land. Alleen in de VS is het aantal bekende infecties hoger, daar zijn ruim 1,8 miljoen besmettingen vastgesteld.Experts vermoeden dat het werkelijk aantal geïnfecteerden in Brazilië fors hoger ligt omdat er in het land maar weinig wordt getest.