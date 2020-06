Prediker die vrouwenbesnijdenis adviseerde voor de rechter

Een prediker van de Haagse As-Soennah-moskee moet vrijdagochtend voor de rechtbank in Den Haag verschijnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de 32-jarige Hagenaar voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen. De man was te zien in een filmpje op de website van de moskee, waarin hij vrouwenbesnijdenis aanraadde. Besnijdenis van vrouwen is in Nederland strafbaar.





Volgens het OM stond sinds het najaar van 2015 een webcollege op de site van de moskee, waarin de prediker te zien was. In het Arabisch zei hij: "Besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor de vrouwen. De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden die zich op de voorhuid bevinden en bij de vrouw worden haar lusten minder."

Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom deed in november 2018 als eerste aangifte tegen de moskee.