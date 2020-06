Prediker neemt afstand van vrouwenbesnijdenis

Een prediker van de Haagse As-Soennah-moskee die wordt vervolgd voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen, ontkent dat hij voorstander is van vrouwenbesnijdenis.

Zijn opmerkingen in een van zijn video’s waren puur informatief bedoeld en vertolkten niet zijn eigen mening. "Ik neem er afstand van", verklaarde hij vrijdag bij de rechtbank in Den Haag. Volgens het OM stond sinds het najaar van 2015 een webcollege op de site van de moskee, waarin de prediker te zien is. In het Arabisch zegt hij: "Besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor de vrouwen. De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden die zich op de voorhuid bevinden en bij de vrouw worden haar lusten minder."Vrouwenbesnijdenis is in Nederland strafbaar. Dat wist de man destijds niet, erkent hij. "Ik vertaalde een tekst uit een islamitisch boek, een vereenvoudigde jurisprudentie van de Koran. Zonder erbij na te denken heb ik het gelezen en vertaald. Ik ben er verder niet op ingegaan. Ik ben ook niet bekend met vrouwenbesnijdenis. Vrouwenbesnijdenis komt totaal niet voor bij de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap, niemand doet dat. Ik ben ook getrouwd, ik heb er nooit met mijn vrouw of zus over gesproken."De verdachte zegt dat hij door alle media-aandacht al is veroordeeld en dat zijn carrière erdoor is verwoest. "Ik ben geen crimineel of opruier. Ik deed een studie islamitische geestelijke verzorging, maar die heb ik niet kunnen afmaken, want ik werd nergens aangenomen."