Spaans Hooggerechtshof: Sahara is geen Spanje

Personen die tijdens de Spaanse koloniale overheersing in de Westelijke Sahara werden geboren hebben niet het recht op de Spaanse nationaliteit

Dat heeft het Spaanse Hooggerechtshof bepaald in een hoger beroep van het directoraat-generaal van griffies en notarissen tegen de uitspraak van een provinciale rechtbank die de Spaanse nationaliteit had verleend aan een Sahrawi die in 1973 werd geboren in de Sahara.





Een Koninklijk Besluit uit 1976 bood inwoners van de Sahara, die aan bepaalde vereisten voldeden, de mogelijkheid om binnen een periode van maximaal één jaar de Spaanse nationaliteit aan te vragen. Het Hooggerechtshof is van mening dat de Westelijke Sahara geen deel uitmaakte van Spanje "met het oog op deze regel".

