Spaans Hooggerechtshof: SADR-vlag verboden in openbare ruimte, Polisario woedend

Het hooggerechtshof in Madrid heeft besloten het gebruik van de SADR-vlaggen in openbare gebouwen en ruimtes te verbieden.

Een nieuwe klap voor de separatisten van de zelfbenoemde Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR). De hoogste rechterlijke instantie van het land heeft alle vlaggen verboden die toebehoren aan politieke entiteiten die niet internationaal worden erkend.

Volgens de beslissing van de rechtbank is het gebruik van vlaggen, wimpels of niet-officiële symbolen in gebouwen en openbare ruimtes niet in lijn met het huidige Spaanse constitutionele en juridische kader of met de objectiviteits- en neutraliteitsplicht van Spaanse administraties.

Het Polisario Front, de rebellenbeweging die pleit voor een onafhankelijke republiek in de Marokkaanse Sahara is woedend op het Spaanse besluit en riep in een verklaring Spanje op om "de historische, politieke, juridische en morele verantwoordelijkheid van de Spaanse staat" te erkennen en achter SADR te staan ​​in haar zoektocht naar een "rechtvaardige oplossing" voor het conflict in de Sahara.



Ook de Europese Unie (EU) moet het ontgelden in de verklaring. Het document beschuldigt de EU van het steunen van de soevereiniteitsclaims van Marokko en verwijst daarmee naar de visserijovereenkomsten tussen de EU en Marokko. "Al tientallen jaren wordt het conflict niet alleen genegeerd door de EU, maar wordt het gevoed met overeenkomsten die alleen Marokko ten goede komen", leest de verklaring.

De verklaring bevatte lovende worden over de steun van buurlanden Algerije en Mauritanië inzake de onafhankelijkheidsclaims van de Sahrawi-separatisten en uitte namens het Saharawi-volk "diepe dankbaarheid uit aan het Algerijnse volk, onder leiding van president Abdelmadjid Tebboune".

Het is niet de eerste keer dat Spanje rake klappen uitdeelt aan de Sahrawi-afscheidingsbeweging. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya zorgde eerder voor ophef nadat ze op Twitter een kaart van Afrika deelde met de vlaggen van alle officiële lidstaten van de Afrikaanse Unie. Op de kaart was de SADR-vlag nergens te bekennen.

© MAROKKO.NL 2020