Meeste grenzen in Europa vanaf 15 juni weer open

Grenscontroles tussen de meeste Europese landen worden vanaf 15 juni opgeheven.

Dat bleek vrijdag na afloop van video-overleg tussen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken. Onder meer Spanje volgt later; Madrid houdt vooralsnog vast aan 1 juli. EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) hoopt dat alle controles eind juni geschiedenis zijn. Zij sprak de hoop uit dat de Schengenzone, waarin vrij kan worden gereisd, niet later dan eind deze maand weer als vanouds functioneert. De gezondheidssituatie staat dat volgens haar toe, maar sommige lidstaten zijn nog terughoudend.Veel lidstaten stelden in maart controles in, en sloten hun grenzen voor niet-essentiële reizen. Op tal van plekken zijn de beperkingen de afgelopen tijd al versoepeld. Veel landen hebben eerder 15 juni als datum voor opening van de grenzen gegeven.