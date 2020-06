Marokko: Geen datum bekend voor hervatting passagiersvluchten

De recente aankondiging om vluchten vanaf 15 juni te hervatten is slechts een "technische maatregel" en heeft verder geen betrekking op binnenlandse of internationale commerciële passagiersvluchten.

Dat meldt de burgerluchtvaartautoriteit DGAC in een verklaring. De organisatie meldde in eerdere berichtgevingen dat vluchten op 31 mei (en daarvoor op 20 april) konden worden hervat. Wegens de epidemiologische ontwikkelingen kwamen die twee data echter te vervallen.

DGAC benadrukt in de nieuwe verklaring dat de data waar zij naar verwijzen enkel betrekking heeft op technische maatregelen inzake het Marokkaanse luchtruim en luchthavens. De eerdere verklaringen van DGAC zorgden voor veel onduidelijkheid onder Marokkaanse diaspora (MRE) alsook bij onderdanen die door de coronamaatregelen gestrand zijn geraakt.

Ook de berichtgevingen van luchthavenautoriteit ONDA over voorbereidende werkzaamheden op Marokkaanse vliegvelden zorgden onbedoeld voor een sprankje hoop. Luchthavens en betrokken luchtvaartmaatschappijen ontvingen begin mei instructies zich voor te bereiden op het ontvangen van passagiers.



Vanwege de onzekerheden over de situatie van de epidemie op mondiaal niveau zal het internationale commerciële vliegverkeer volgens DGAC ten minste tot minstens 20 juli opgeschort blijven. De verklaring benadrukt echter wel dat het hervatten van passagiersvluchten een beslissing is die zal moeten worden genomen door de hoogste autoriteiten van de staat, daarmee verwijzend naar regeringsleider Saad Eddine El Othmani of de Marokkaanse koning Mohammed VI. Tot dusver is geen datum bekend.

Marokko besloot op 14 maart passagiersvluchten van en naar 21 landen op te schorten als onderdeel van de proactieve maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Een week later werden alle nationale en internationale passagiersvluchten opgeschort.

