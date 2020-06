Meer dan 40.000 coronadoden in Verenigd Koninkrijk

Het coronavirus heeft in het Verenigd Koninkrijk inmiddels meer dan 40.000 mensen het leven gekost.

De gezondheidsautoriteiten meldden vrijdag 357 nieuwe sterfgevallen, waardoor het totaal sinds de uitbraak van de epidemie op 40. 261 is gekomen. Het werkelijke dodental is vermoedelijk de 50.000 al gepasseerd. Verscheidene Britse mediabronnen tellen daarbij ook de verdachte gevallen mee. Dat betreft de patiënten die zijn overleden maar van wie niet 100 procent zeker is dat ze Covid-19 hadden.Het aantal Britten dat besmet is geraakt met het gevreesde virus nam met 1650 toe tot ruim 283.000.