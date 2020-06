Minneapolis verbiedt wurggrepen door politie

De autoriteiten in Minneapolis zijn het vrijdag eens geworden over het verbieden van nekklemmen en andere wurggrepen door de politie.

© ANP 2020

In deze Amerikaanse stad overleefde George Floyd zo'n gewelddadig optreden niet. Een agent zette de zwarte man, net gearresteerd en al volkomen weerloos, een knie in de nek en hield hem minutenlang tegen het asfalt gedrukt hoewel het slachtoffer aangaf geen lucht te krijgen. De dader verschijnt maandag voor de rechter op beschuldiging van doodslag.De gouverneur van Minnesota, Tim Walz, maakte vrijdag tevens bekend, dat politiefunctionarissen voortaan melding moeten maken van onnodig gebruik van geweld door collega's en verplicht zijn tussenbeide te komen. Dat gebeurde in het geval van Floyd niet. Diens dood leidde niet alleen in de VS tot grote commotie en demonstraties tegen racisme.