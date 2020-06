Een achtste repatriëringsvlucht met Nederlanders vertrokken vanuit Marokko

Een achtste repatriëringsvlucht met 400 Nederlanders vertrok vanavond vanuit Marokko richting Schiphol.

Het toestel, met zo'n vierhonderd passagiers aan boord, steeg op in Marokko en landt in de nacht van vrijdag op zaterdag in Nederland. Dat meldt de Nederlandse Ambassade in Rabat.









Het is de achtste repatriëringsvlucht uit het Noord-Afrikaanse land. De repatriëring ging lange tijd moeizaam, mede omdat Marokko het land vanwege het coronavirus streng heeft afgegrendeld. De lockdown duurt daar nog tot zeker 10 juni.





Meerdere nieuwsdiensten in het land meldden vrijdag dat de regering maandag een derde verlenging van de noodtoestand gaat aankondigen. De media citeert daarbij diverse overheidsbronnen.

