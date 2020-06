Brazilië dreigt uit de WHO te stappen

President Jair Bolsonaro dreigt Brazilië uit de Wereldgezondheidsorganisatie WHO terug te trekken, tenzij de WHO ophoudt een "partijdige politieke organisatie" te zijn.

Bolsonaro zei ook dat het antimalariamiddel hydroxychloroquine "terug is" nadat "schijn"-studies over de werkzaamheid ervan tegen het coronavirus zijn ingetrokken. Drie auteurs trokken donderdag een artikel in dat wereldwijd leidde tot zorgen over de veiligheid van het middel. Ze schreven eerder in het gezaghebbende medische vakblad The Lancet dat de kans op overlijden bij patiënten met Covid-19 kan toenemen als ze hydroxychloroquine krijgen toegediend.Het Braziliaanse staatshoofd heeft het medicijn eerder aangeprezen als een behandeling voor het nieuwe coronavirus, ondanks een gebrek aan wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit ervan. De Amerikaanse president Donald Trump gaf eerder toe het middel te hebben geslikt , maar daarmee te zijn gestopt.De WHO maakte donderdag bekend door te gaan met klinische tests van hydroxychloroquine voor de behandeling van coronapatiënten. Britse wetenschappers stopten met dat programma omdat ze geen bewijs hebben gevonden dat het malariamedicijn ook helpt tegen Covid-19.