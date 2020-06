'Eerst mondkapjes, nu vooral onlinefraude met fitnessartikelen'

De politie ziet een forse toename van onlinefraude met fitnessartikelen en elektronica.





Sinds april zijn bijna achthonderd aangiften binnengekomen van mensen die via valse webshops zijn opgelicht bij dergelijke artikelen. "Er is sprake van een explosieve toename van dit soort fraude", aldus Van der Linden. Omdat niet iedereen aangifte doet, zijn mogelijk nog veel meer mensen slachtoffer geworden.



"Vorig jaar ontvingen we zo’n 7000 aangiften van oplichting via webshops", zegt Van der Linden tegen de krant. "Daarvan bleken er 3200 voorbarig: die aangiften werden ingetrokken, bijvoorbeeld omdat het product alsnog werd opgestuurd."

Waar eerder tijdens de coronacrisis oplichters actief waren met het aanbieden van mondkapjes en handgels zijn het nu halters, loopbanden, trampolines of elektronica die ze op internet te koop zetten. Dat stelt teamleider Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie in het AD. Volgens Van der Linden zijn de oplichters niet alleen actief op Marktplaats, maar richten ze hele webshops op.