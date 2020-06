'Regeringsleger Libië en Haftar akkoord over wapenstilstand'

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar stemt zaterdag in met een wapenstilstand. Hij zou die ondertekenen in de Egyptische hoofdstad Caïro, zo melden twee diplomaten.

Het Libische Nationale Leger (LNA) van Haftar en het leger van de internationaal erkende regering van Libië vechten al geruime tijd tegen elkaar. De wapenstilstand zal in Caïro worden ondertekend door Haftar en een afgevaardigde van de Libische regering. De Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi, die geholpen heeft bij de toenadering tussen beide partijen, is daar ook bij.Haftar, een krijgsheer uit het noordoosten die zich veldmaarschalk noemt, probeert de Libische hoofdstad Tripoli helemaal in handen te krijgen. De door de VN erkende regering van Fayez al-Sarraj wil dat voorkomen.Libië verkeert in chaos sinds de dood van heerser Muammar Kadaffi in 2011. Sindsdien is een machtsvacuüm ontstaan in de Noord-Afrikaanse staat.