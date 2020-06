Marokkaanse corona-app 'Wiqaytna' al miljoen keer gedownload

De Marokkaanse coronaviruswaarschuwingsapp 'Wiqaytna' (onze bescherming) is volgens de regering al ruim een miljoen keer gedownload.





De corona-app gebruikt Bluetooth en waarschuwt gebruikers als deze in de afgelopen drie weken in de buurt zijn geweest met iemand die (naderhand) positief is getest op het longvirus COVID-19. Na de melding beoordelen teams van het zorgministerie het risico op blootstelling en nemen indien nodig contact op met de gebruiker.



De corona-app staat los van de DGSN-App van de nationale veiligheidsdienst die momenteel door de politie wordt gebruikt bij het handhaven van het uitgaansverbod.

De applicatie is in vijf dagen tijd een miljoen keer geactiveerd, meldt het Ministerie van Volksgezondheid. De regering had eerder verklaard dat de app alleen effectief kan zijn als deze door enkele miljoenen Marokkanen wordt gebruikt. Marokkanen kunnen de gratis app, die bedoeld is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, sinds maandag downloaden op hun smartphones.