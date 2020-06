Israëliërs protesteren tegen annexatieplan Netanyahu

Enkele duizenden Israëliërs hebben zaterdag op het Rabinplein in Tel Aviv geprotesteerd tegen de annexatieplannen van premier Benjamin Netanyahu.





Rusland, Turkije, Jordanië, Meerdere landen, waaronder Frankrijk Qatar en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

© ANP/Marokko.nl 2020

De regeringsleider wil nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever onder de soevereiniteit van Israël brengen en daarmee Palestijns grondgebied toe-eigenen. De demonstranten manifesteerden zich onder meer met een spandoek met de tekst: 'nee tegen annexatie, nee tegen bezetting, ja voor vrede en democratie'.De Palestijnen willen een onafhankelijke staat op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, de gebieden die Israël in 1967 veroverde. Netanyahu heeft zich voorgenomen 1 juli te beginnen met het inlijven van de Israëlische nederzettingen en de Jordaanvallei, in de hoop daarvoor goedkeuring te krijgen vanuit Washington. Volgens een peiling die vorige week werd gepubliceerd is ongeveer de helft van alle Israëli's voorstander van annexatie.