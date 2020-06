Lockdown Griekse migrantenkampen met twee weken verlengd

Griekenland heeft de lockdown die geldt voor vluchtelingenkampen vanwege het coronavirus met twee weken verlengd.

De lokale autoriteiten maakten zondag bekend dat de lockdown tot en met 21 juni van kracht is. De kampen zitten sinds 21 maart op slot. Waarom de lockdown verlengd wordt, is niet bekendgemaakt. Eerder was dat ook al het geval. Griekenland heeft in totaal ongeveer 100.000 migranten opgevangen. Ruim 33.000 van hen leven in de vijf kampen op de Egeïsche eilanden, ongeveer 70.000 migranten zijn opgevangen op het Griekse vasteland.Mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk hun zorgen geuit over de mensen in de kampen. Zij stellen dat de rechten van de migranten mogelijk geschonden worden door de coronamaatregelen die gelden.Griekenland is relatief bespaard gebleven van het coronavirus. Het land telde vooralsnog 180 coronadoden en 2980 besmettingsgevallen. Mede daarom gaan er steeds meer faciliteiten in het land open. "We openen geleidelijk aan de ramen en deuren van Griekenland naar de wereld, maar met optimisme", zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis eerder.