Ruim tweeduizend kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

In een met bananen geladen container is zaterdag in de Rotterdamse haven ruim 2020 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 151 miljoen euro ontdekt.

De douane stuitte op de drugs tijdens een controle, meldt het Openbaar Ministerie zondag. De container was afkomstig uit het Ecuadoriaanse Guayaquil en was bestemd voor een bedrijf in Hongarije.

De ontvanger heeft volgens het OM vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De zaak wordt verder onderzocht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. © ANP 2020