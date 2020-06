VS: China saboteert ontwikkeling coronavaccin door Westen

De Verenigde Staten hebben bewijs dat China de ontwikkeling van een coronavaccin door westerse landen probeert te saboteren.

Dat zei de Republikeinse senator Rick Scott zondag. Details wilde hij niet geven. "We moeten een vaccin klaar krijgen", zei hij tegenover de BBC. "Helaas hebben we bewijs dat het communistische China ons probeert te saboteren of te vertragen". Scott weigerde bekend te maken welk bewijs de VS in handen hebben. Wel zei hij dat de informatie via de inlichtingendiensten tot hem was gekomen."China wil niet dat wij de eerste zijn. Ze hebben besloten een tegenstander te zijn van de Amerikanen en ik denk ook van de democratie in de hele wereld", ging Scott verder. "Dit vaccin is erg belangrijk voor ons allemaal en om onze economie weer aan te zwengelen." De senator gelooft dat ieder land die het vaccin als eerst ontwikkelt, het wil delen. Behalve "communistisch China".