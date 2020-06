In Saoedi-Arabië meer dan 100.000 coronabesmettingen

Saoedi-Arabië is de grens van 100.000 gevallen van besmetting met het coronavirus gepasseerd, als vijftiende land in de wereld.





Door de aanhoudende verspreiding van het gevaarlijke virus is het de vraag of de hadj dit jaar kan doorgaan, de grote bedevaart naar de heilige stad Mekka, die eind juli zou moeten beginnen. Vorig jaar ondernamen 2,5 miljoen gelovigen de pelgrimstocht.



Pakistan, met een bevolking van 220 miljoen, registreert waarschijnlijk maandag het 100.000e corona-geval. In dat land kan nog maar mondjesmaat worden getest, net als in het eveneens zwaar getroffen Brazilië, India en Mexico.





In de Verenigde Staten wordt massaal gecontroleerd op besmetting en springt de teller op korte termijn naar 2 miljoen. De analisten van de site Worldometers denken dat het een kwestie is van uren, hun collega's van de Johns Hopkins University een kwestie van dagen.

De voorbije 24 uur kwamen er volgens de gezondheidsautoriteiten in Riyad ruim 3000 mensen bij die positief zijn getest. Het totaal aantal geïnfecteerden komt daarmee op 101.914. Tot dusver zijn volgens de officiële opgave slechts 712 Covid-19-patiënten overleden in het islamitische koninkrijk, dat bijna 35 miljoen inwoners heeft.