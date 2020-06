Man rijdt in op demonstranten in Seattle en schiet man neer (video)

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en zou volgens de hulpdiensten in stabiele toestand verkeren. De vermoedelijke dader is door de politie gearresteerd.



In Seattle zijn net als in vele andere steden in de VS actievoerders weer de straat opgegaan om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de dood van George Floyd. Deze zwarte Amerikaan stierf ruim twee weken geleden nadat een politieagent in Minneapolis bijna negen minuten lang zijn knie op de nek van Floyd drukte.