Basisscholieren krijgen weer allemaal samen les

Voor het eerst in bijna drie maanden komen basisscholieren weer samen met al hun klasgenootjes.

De basisscholen gaan maandag weer met volledige klassen aan de slag. De scholen waren op 16 maart dichtgegaan. Kinderen volgden les vanuit huis en hadden af en toe digitaal contact met de leerkracht en de klasgenoten.Basisschoolleerlingen krijgen sinds 11 mei al wel weer de halve schoolweek les op school. Het kabinet wilde de scholen geleidelijk aan heropenen, omdat nog onduidelijk was hoe groot het gevaar was dat kinderen het virus oplopen en elkaar en volwassenen aansteken. Inmiddels lijken die risico's mee te vallen.Afgelopen week bevestigde onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het beeld dat kinderen geen grote rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus. Scholen zijn overigens niet gevrijwaard van het virus, zo bleek nog recent in Den Haag.Sinds basisschoolleerlingen weer halve weken op school zitten, zijn de gevolgen van het virus echter zelfs teruggedrongen. Dat kinderen nu weer helemaal naar school kunnen, helpt leerlingen met een achterstand niet verder achterop te raken, wordt gehoopt.