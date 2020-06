China vraagt Amerikaanse senator om bewijs sabotage coronavaccin

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt de Amerikaanse senator Rick Scott maandag om bewijs dat China het onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus zou saboteren.

De Republikein Scott zei zondag bewijs daarvoor te hebben . Het ministerie zegt te willen weten wat voor bewijs Scott heeft. "Wij vragen de senator om zijn bewijs te tonen, aangezien hij zegt dat China probeert westerse landen te saboteren. Er is geen reden om verlegen te zijn", aldus de woordvoerder van het ministerie.De Amerikaanse senator deed zijn uitspraken zondag in gesprek met de Britse omroep BBC. Scott weigerde het bewijs vrij te geven, maar zei dat hij het van de inlichtingendiensten had gekregen.Volgens Scott wil China niet dat een ander land het vaccin als eerste ontwikkelt. Daarom zou het land de pogingen van andere landen ondermijnen. De woordvoerder van het Chinese gezondheidsministerie zei maandag dat het ontwikkelen van een vaccin "geen strijd tussen twee landen is". "Wij hopen dat de VS net als China het vaccin aan alle landen geeft als het ontwikkeld is."