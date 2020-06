Ook Pakistan meldt meer dan 100.000 coronabesmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Pakistan is de 100.000 voorbij. Experts verwachten dat het nog minstens een maand kan duren voordat de virusuitbraak daar haar hoogtepunt bereikt.

De Pakistaanse autoriteiten zeggen dat de afgelopen 24 uur melding is gemaakt van ongeveer 4700 nieuwe besmettingen. Dat betekent dat nu bij 103.670 mensen in Pakistan is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.

Pakistan behoort nu volgens de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit tot de 16 landen die meer dan 100.000 coronagevallen hebben gemeld. De Verenigde Staten blijven het zwaarst getroffen land. Daar is bij ruim 1,9 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben.

Versoepeling

Het coronavirus greep in Pakistan de afgelopen weken sneller om zich heen nadat de Pakistaanse regering strenge maatregelen had versoepeld. De overheid heeft nu een "intelligente lockdown" ingesteld en liet de afgelopen week onder meer markten en winkels sluiten in sommige gebieden.



Pakistan maakte op 26 februari voor het eerst melding van coronabesmettingen. Het officiële dodental staat inmiddels op 2065.

Buurlanden

Naast Pakistan, dat circa 210 miljoen inwoners heeft, hebben ook buurlanden Afghanistan en India veel minder besmettingen gemeld dan grote westerse landen. Experts waarschuwen dat het echte aantal coronagevallen fors hoger kan liggen dan de autoriteiten zeggen, bijvoorbeeld omdat op sommige plaatsen minder wordt getest.



Zo stond in een uitgelekt overheidsrapport dat alleen in de Pakistaanse miljoenenstad Lahore al sprake zou kunnen zijn van 700.000 coronagevallen. Artsen in die oostelijke stad bij de grens met India luiden de noodklok over tekorten aan bedden, beademingsapparaten en andere belangrijke apparatuur.

Zorgverleners

Een arts bij een ziekenhuis in Lahore waarschuwde dat steeds meer zorgverleners worden geveld door het virus. Ook op andere plaatsen dreigt de zorg overbelast te raken. In de grote zuidelijke havenstad Karachi zouden al patiënten worden geweigerd door sommige gezondheidscentra.

Asad Umar, het hoofd van de coronataskforce van de overheid, zegt dat maatregelen worden genomen om ziekenhuizen te helpen. Er moeten onder meer duizend ziekenhuisbedden bijkomen in grote steden.

