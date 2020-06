Duitsland: Man opgepakt wegens beramen aanslagen op moslims

De Duitse politie heeft een 21-jarige man gearresteerd op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag tegen moslims

Dat melden Duitse media aan de hand van verklaringen van Duitse functionarissen. De verdachte werd geïnspireerd door de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Bij de aanslag op twee moskeeën kwamen 51 mensen om het leven.

Volgens het parket in de Noord-Duitse stad Celle vertelde de verdachte over zijn plannen tijdens een anonieme chatsessie op het internet. In de woning van de verdachte in de noordelijke stad Hildesheim vond de politie meerdere wapens, harde schijven, extreemrechtse publicaties en documenten.

Extreemrechts wint terrein

Het aantal politiek gemotiveerde misdrijven in Duitsland is vorig jaar fors gestegen. De autoriteiten telden ongeveer 41.200 strafbare feiten waarbij daders vermoedelijk politieke motieven hadden. Het gaat volgens de criminaliteitscijfers om een toename van ongeveer 14%. Meer dan de helft van die strafbare feiten (ruim 22.000) wordt toegeschreven aan rechts-extremisten. Zij maakten zich vaak schuldig aan fysiek geweld.



Volgens persbureau DPA telt het land nu zo'n 30.000 mensen die rechts-extremistisch zijn, terwijl dat er in 2018 nog zo'n 24.000 waren.

Misdaden tegen moslims worden in Duitsland sinds 2017 afzonderlijk geregistreerd. Meer dan 100 moskeeën en religieuze instellingen werden in 2018 aangevallen in Duitsland. Daarnaast heeft de politie 813 haatmisdrijven specifiek tegen moslims geregistreerd, waaronder beledigingen, bedreigende brieven en fysieke aanvallen. Ten minste 54 moslims raakten gewond bij die aanvallen.



In februari viel een rechtse extremist twee cafés in Hanau aan en doodde negen mensen met een migratieachtergrond. In maart werden meerdere neonazi's veroordeeld wegens het beramen van aanslagen op migranten.

Duitsland, met een bevolking van 81 miljoen inwoners, heeft de op één na grootste moslimbevolking in West-Europa, na Frankrijk. Van de bijna 4,7 miljoen moslims in het land zijn er 3 miljoen van Turkse afkomst. In Duitsland wonen zo'n 480.000 Marokkanen.

