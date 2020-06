Israëlische president belooft hard toe te slaan in Libanon

De Israëlische president Reuven Rivlin dreigde maandag een "harde klap" uit te delen aan Libanon als Hezbollah actie zou ondernemen tegen Israël.

Volgens Rivlin is de regering van Libanon verantwoordelijk voor alle activiteiten die Hezbollah onderneemt tegen Israëlische doelen. "Zolang Hezbollah deel blijft uitmaken van Libanon en diens regering, berust de verantwoordelijkheid bij de regering van Libanon", zei Rivlin tijdens een ceremonie in Jeruzalem. "We houden Libanon verantwoordelijk voor alle acties die Hezbollah vanuit Libanees grondgebied pleegt.", voegde hij toe.

In Libanon wordt Hezbollah erkend als een grote politieke partij en speelt het een rol in de complexe machtsstructuur van het land. Libanon heeft sinds 21 januari een nieuwe regering onder leiding van premier Hassan Diab. Het land zat zonder kabinet na het aftreden van eerste minister Saad al-Hariri in oktober. Hij ruimde het veld in reactie op de demonstraties tegen corruptie bij de overheid en de aanpak van de economische crisis.

Protesten

Tijdens een grote anti-regeringsprotest in Libanon raakten onlangs 48 mensen gewond. Het motto van het protest was "we willen een beter leven" en was gericht tegen de politieke elite die door de demonstranten verantwoordelijk wordt gehouden voor de economische crisis in het land.



In de aanloop naar het protest op zaterdag hadden activisten geëist dat Hezbollah zou worden ontwapend. De organisatie, die nauw verbonden is met Iran, vormt een soort staat in de staat in Libanon. Hezbollah is betrokken bij de regering, maar heeft ook een eigen militie die gebieden controleert.

De Verenigde Staten hebben begin april een beloning uitgeloofd van 10 miljoen dollar voor informatie over Muhammad Kawtharani, een hoge militaire commandant van Hezbollah.

Duitsland heeft Hezbollah onlangs verklaard tot terreurorganisatie en ook Oostenrijk plaatste de organisatie op de zwarte lijst.

