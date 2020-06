Marokko: Prijs verplichte coronatest personeel maximaal 500 DH

Bedrijven die werknemers willen laten testen op het longvirus COVID-19 kunnen voortaan ook terecht bij privéklinieken.

In Casablanca werden enkele werknemers uit de particuliere sector echter verrast door de exorbitant hoge kosten voor de COVID-19-test. De prijs voor de coronatest is daarom gemaximaliseerd op 500 DH. De maatregel is genomen nadat privéklinieken soms wel 4.000 DH rekenden voor een test. Dat prijskaartje kwam bovenop het bedrag voor het consult, meldt dagblad Al Massae.





De Marokkaanse regering heeft het bedrijfsleven toestemming gegeven de bedrijfsactiviteiten te hervatten op voorwaarde dat werknemers onderworpen worden aan een COVID-19-screeningstest. De maatregel werd ingevoerd op verzoek van koning Mohammed VI en is bedoeld om verspreiding van het coronavirus op de werkvloer te voorkomen nu de economische bedrijvigheid in Marokko weer geleidelijk op gang komt.





Het is aan de werkgever om de coronatest voor werknemers te faciliteren. Veel ondernemers maken dan ook gebruik van de testmogelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid. Om wachttijden te verkorten en de openbare ziekenhuizen en laboratoria te ontlasten mogen sinds kort ook privéklinieken op het longvirus testen.





Echter, alleen klinieken die door het zorgministerie zijn geaccrediteerd zijn bevoegd om de test uit te voeren.

