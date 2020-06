Marokko meldt 78 nieuwe besmettingen coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 78 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 8.302

In het laatste etmaal zijn 44 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 7.408. Het herstelpercentage in het land is 89,2%. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag geen nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 208 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.









De regio Casablanca-Settat noteert met 33,5 het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (17,8%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,2%), Fez-Meknes (12,4%), Rabat-Sale-Kenitra (9,4%) en Daraa-tafilalet (7,1%).





De video-vergadering van de regeringsgraad die voor vandaag gepland stond is verplaatst naar morgen. Dinsdag na de vergadering zal meer duidelijk worden over de verwachte tweede verlenging van de lockdown, deze zal naar alle waarschijnlijkheid gepaard gaan met meer versoepelingsmaatregelen.

