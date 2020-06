Noord-Korea verbreekt communicatie met Zuid-Korea

Noord-Korea sluit dinsdag alle communicatielijnen met Zuid-Korea, waaronder een hotline tussen leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

© ANP 2020

Dat meldt het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA. De communicatielijnen worden gesloten omdat de Zuid-Koreaanse autoriteiten van plan zouden zijn om "vijandige handelingen" tegen Noord-Korea uit te voeren.Noord-Korea had eerder gezegd dat het het verbindingsbureau tussen beide landen, gevestigd in de grensstad Kaesong, zou sluiten. Een communicatiekanaal dat door de strijdkrachten aan beide zijden wordt gebruikt, gaat ook op zwart.Deze communicatiekanalen werden in 2018 opgericht nadat Kim en Moon binnen enkele maanden verschillende topontmoetingen hielden.