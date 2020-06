Iran wil 'CIA-spion' executeren om dood Soleimani

De Iraanse autoriteiten willen op korte termijn een man executeren die informatie zou hebben verstrekt aan Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten.

© ANP 2020

Hij zou de locatie hebben doorgegeven van de gedode commandant Qassem Soleimani . "Mahmoud Mousavi-Majd, een van de spionnen van de CIA en de Mossad, is ter dood veroordeeld. Hij gaf de locatie van martelaar Soleimani aan onze vijanden", zei een woordvoerder van de gerechtelijke autoriteiten tijdens een persconferentie.Soleimani, een van de machtigste mannen in Iran, kwam begin januari om het leven door een Amerikaanse droneaanval in Irak. Iran voerde vervolgens een raketaanval uit op een Iraakse basis waar Amerikaanse troepen waren gelegerd.