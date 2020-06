Ontsnapte gevangenen in Rome laten briefje achter: we komen terug

Twee gedetineerden die ontsnapten uit een Italiaanse gevangenis, lieten een briefje achter voor de bewakers.

De mannen schreven volgens de krant Repubblica dat ze nog persoonlijke zaken moesten regelen en daarna weer zouden terugkomen. De neven Davad Zukanovic (40) en Lil Ahmetovic (46) konden vorige week de benen nemen. Ze gebruikten een brandslang om over een muur te klimmen bij de Rebibbia-gevangenis in Rome. Ze lieten het briefje met tekst en uitleg achter in hun cel.De mannen sloegen volgens het briefje op de vlucht omdat ze hun kinderen moeten beschermen. Ze moeten naar eigen zeggen zelf in actie komen omdat hun echtgenotes ook achter de tralies zitten.Het duo, dat vastzat voor geweldloze misdrijven als fraude, zweert niet van plan te zijn met de noorderzon te vertrekken. Ze verwachten dat ze zich over ongeveer vijftien dagen weer kunnen aangeven als ze hun zaakjes hebben geregeld.