Premier El Othmani pleit voor 'intelligente lockdown'

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani gaat woensdag zijn versoepelingsmaatregelen presenteren

De bijeenkomst van de Tweede Kamer stond eerst gepland op donderdag 11 juni en is een dag naar voren geschoven, meldt TV-zender 2M aan de hand van verklaringen van regeringsbronnen.

Aanvankelijk werd het einde van de lockdown op 10 juni gepland, maar de regering gaat naar verwachting woensdag bekendmaken dat de noodtoestand voorzichtigheidshalve tot het einde van de maand blijft gelden, deze zal volgens ingewijden gepaard gaan met meer versoepelingsmaatregelen. Het versoepelingsplan heeft veel weg van de 'intelligente lockdown' van de Nederlandse regering en is gebaseerd op vier principes.

In een interview met Arabic Post zaterdag zei El Othmani dat de regering snel wil kunnen schakelen als het virus weer meer grip begint te krijgen op de samenleving. De regering gaat aan de hand van de epidemiologische situatie sneller coronamaatregelen herinvoeren.



Marokko kent grote regionale verschillen in de aanwezigheid van het longvirus COVID-19. Zo telt het land sinds maandag 44 regio's die volledig coronavrij zijn. Tegelijkertijd zien andere regio's de laatste dagen juist een forse toename in het aantal besmettingen.

Het reproductiegetal (R0) loopt per regio sterk uiteen. Zo registreren zwaargetroffen regio's zoals Marakech en Casablanca op 8 juni een besmettingsgraad van wel 2,23. In regio's waar het virus vrijwel verdwenen is is de besmettingsgraad 'slechts' 0,59.

Volgens El Othmani wordt de actuele epidemiologische informatie straks in samenhang en per regio geanalyseerd. Zo moet het kabinet bij een nieuwe opleving van het virus sneller maatregelen kunnen nemen en mogelijk alleen in regio('s) waar sprake is van een stijging van het aantal besmettingen.



Ook moet het mogelijk zijn maatregelen te nemen per bedrijfssector of leeftijdsgroep. Zo kan meer bescherming worden geboden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken of mensen met een risicoberoep, zoals zorgmedewerkers.

De regio Casablanca-Settat noteert met 33,5% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (17,8%) waar onlangs twee nieuwe besmettingshaarden zijn ontdekt. Gevolgd door Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,2%), Fez-Meknes (12,4%), Rabat-Sale-Kenitra (9,4%) en Daraa-tafilalet (7,1%).



De premier stelde na de recente verlenging van de noodtoestand vier criteria voor een mogelijke versoepeling. Voldoende zorgcapaciteit; de regering heeft onlangs het behandelprotocol gewijzigd waardoor besmette personen sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen en de quarantaineperiode thuis kunnen uitzitten. Meer testen; het aantal dagelijkse coronatests is opgeschroefd naar 17.500. Contactonderzoek; het zorgministerie lanceerde onlangs de coronavolgapp 'Wiqaytna', de app moet het mogelijk maken sneller contact op te nemen met personen die mogelijk besmet zijn. Ook wilde de regering voldoende medicijnen voorradig hebben om een eventuele nieuwe besmettingsgolf op te kunnen vangen.

Het Ministerie van volksgezondheid meldde dinsdagochtend 106 nieuwe besmettingsgevallen. Daarmee is het totaal aantal besmettingen opgelopen tot 8.408.

