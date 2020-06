Een 40-jarige Marokkaanse werkster wordt ervan verdacht haar 87-jarige werkgever met geweld te hebben omgebracht

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De vrouw was werkzaam in het appartement van haar werkgever in de wijk Guessous.





De werkster is dinsdagochtend opgepakt in haar woning in de wijk Bni Makada nadat iemand melding maakte van een uit de hand gelopen ruzie. De politie onderzoekt de zaak.

